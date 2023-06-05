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Тесты продуктов с маркетплейсов

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Найдено 142 тест-твитов
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Borofone BA21A (18 Вт) — зарядное устройство

21.01.2024 19:12
~цена, $: 4
Соответствие характеристикам: превосходит
стоит ли брать: можно брать
Borofone BA21A - редкий продукт в бюджетном сегменте, который выдает больше заявленного. Результаты тестов: в режиме 5 В зарядка выдает 4 А (~19 Вт). В [...]

SeaKnight Fluorocarbon 10 lb 0,26 — флюорокарбоновая леска

18.01.2024 21:52
~цена, $: 11
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
SeaKnight Fluorocarbon 10 lb - добротная флюорокарбоновая леска, но разрывная нагрузка оказалась в полтора раза ниже заявленного. Характеристики: - длина – 100 м - диаметр – 0,26 [...]

Microdrive 128 GB — карта microSD

16.01.2024 19:29
~цена, $: 5
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: нет
Microdrive 128 GB - фейковая карта, купленная в одном из самых популярных магазинов на AliExpress, где на нее было сделано более 10 тыс. заказов. [...]

ShanDian 128 GB — карта microSD

16.01.2024 20:05
~цена, $: 5
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: нет
ShanDian 128 GB - очередная фейковая карта, купленная в одном из самых популярных магазинов на AliExpress, где на нее было сделано более 10 тыс. [...]

Ugreen Type-C (3A, 60 Вт, 0,5 м) — USB-кабель

22.12.2023 17:28
~цена, $: 2
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: можно брать
USB-кабель Ugreen Type-C (3A, 60 Вт) - по тестам демонстрирует ровно столько, сколько обещано. Результаты тестов: просадка напряжения при 5 В с током 3 А [...]

Конвектор Electrolux ECH/A-1500 M (1500 Вт)

22.12.2023 13:20
~цена, $: 60
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Конвектор Electrolux ECH/A-1500 M - неплохая модель, но с неудобным управлением термостатом. Результаты тестов: измеренная мощность составила 1370 Вт при напряжении в сети 220 В. Характеристики: - [...]

Портативный настольный электрический обогреватель 50 Вт

22.12.2023 12:32
~цена, $: 8
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Портативный настольный электрический обогреватель - безымянная компактная и мобильная модель с заявленной мощностью 50 Вт. Результаты замеров: при подключении к сети 220В потребляет 100-130 Вт. Отзыв: [...]

Магнитный USB-кабель Uslion со сменными разъемами

18.12.2023 10:55
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Магнитный USB-кабель Uslion со сменными разъемами - спорная конструкция, с которой легко нарваться на брак. Однако в целом все работает. Результаты тестов: просадка напряжения при [...]

Noname LYK-882 (40 Вт) — зарядное устройство

15.12.2023 19:10
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: нет
Безымянная зарядка с модельным номером LYK-882 - очередная фейковая модель реальной долговременной мощностью ~12 Вт вместо 40 Вт и опасным уровнем пульсаций. Результаты тестов: в [...]

Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning MH01R — кондиционер, увлажнитель

04.12.2023 16:02
~цена, $: 26
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: можно брать
Xiaomi Microhoo Personal Air Conditioning – это увлажнитель, который маркетологи стали называть кондиционером-охладителем, чтобы увеличить продажи и держать высокую цену. Характеристики: - скорость испарения – н.д. - [...]

Essager GaN ES-CD29 (33 Вт) — зарядное устройство

01.10.2023 20:14
~цена, $: 9
Соответствие характеристикам: превосходит
стоит ли брать: зависит от задач
Essager GaN ES-CD29 - зарядка имеет запас мощности и терпимый нагрев, но высоковатые пульсации. Результаты тестов: в режиме 5 В зарядка стабильно выдает 4,4 А [...]

Thermor Evidence CMGD-MK01 (1 кВт) — конвектор

01.10.2023 13:55
~цена, $: 75
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: нет
Thermor Evidence Digital CMGD-MK01 - французский бренд в украинском исполнении. Дорогой и низкокачественный обогреватель. Результаты тестов: измеренная мощность составила 1010 Вт. Отзыв: мощность соответствует заявленной, однако [...]

Мини-обогреватель (900 Вт)

27.09.2023 18:06
~цена, $: 12
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Данный мини-обогреватель обогреватель с AliExpress - очередной пример грубого обмана со стороны производителя. Результат теста: ваттметр показал всего 370 Вт вместо обещанных 900 Вт. Отзыв: в [...]

Sinbo SFH 3362 (1,5 кВт) — обогреватель

25.09.2023 17:10
~цена, $: 20
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: можно брать
Sinbo SFH 3362 - типичная недорогая модель с регулятором автоотключения. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Результаты теста: ваттметр показал устоявшиеся 1530 Вт в максимальном режиме. Пик [...]

Supra TVS-20FN (2 кВт) — обогреватель

25.09.2023 16:55
~цена, $: 14
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Supra TVS-20FN - типичная бюджетная модель со спиральным нагревательным элементом. Несмотря на свою цену и внешнюю простоту заявленным характеристикам вполне соответствует. Результаты тестов: устоявшееся энергопотребление [...]

Essager USB Type-C PD 100 Вт (5 А), 2 м — кабель с экраном

22.09.2023 15:54
~цена, $: 5
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Essager USB Type-C - двухметровый кабель с экраном, показывающим текущую потребляемую мощность. Результаты тестов: просадка напряжения с током 3 А составила 0,6 В. При токе [...]

Портативный обогреватель 400 Вт

18.09.2023 09:07
~цена, $: 11
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Компактная и мобильная модель обогревателя на 400 Вт с AliExpress. Выдает обещанную мощность, но имеет ряд недостатков. Результаты замеров: после выхода на рабочий режим берет [...]

Nobo Nordic C4E 10 (1 кВт) — конвектор

17.09.2023 13:22
~цена, $: 150
Соответствие характеристикам: соответствует
стоит ли брать: можно брать
Конвектор Nobo Nordic C4E 10 - отличная архивная модель с идеально настроенным термостатом. Результаты замеров: устойчивая потребляемая мощность - 990 Вт. Отзыв: модель предыдущего поколения. Встроенный [...]

Bork CH IRM 1618SI (1,8 кВт) — обогреватель

17.09.2023 12:58
~цена, $: 20
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
Обогреватель Bork CH IRM 1618SI примечателен тем, что выдает вдвое меньше заявленного. Результаты тестов: спустя пару минут после прогрева и выхода на рабочий режим энергопотребление [...]

SeaKnight NANO 6 lb — рыболовный шнур

13.09.2023 19:03
~цена, $: 7
Соответствие характеристикам: не соответствует
стоит ли брать: зависит от задач
SeaKnight NANO 6 lb качественный плетеный шнур, но совсем не соответствующий номенклатуре и заявленным характеристикам. Характеристики: - длина – 100 м - число жил – 4 - диаметр [...]

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